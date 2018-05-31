Стартовая цена янтаря на аукционе составила десять миллионов рублей

МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Организаторы выставили на аукцион по продаже уникального янтаря в рамках II Янтарного форума 20 лотов, общая стартовая цена которых превышает 9,7 миллиона рублей, сообщил журналистам гендиректор Калининградского янтарного комбината Михаил Зацепин.

Третий международный экономический форум янтарной отрасли Amberforum-2018 пройдет в Светлогорске Калининградской области с 7 по 10 июня перед началом чемпионата мира по футболу, несколько игр которого пройдут в Калининграде. Форум будет включать деловую программу, янтарную выставку и культурную программу. Калининградский янтарный комбинат выступает организатором форума.

"В рамках форума уже традиционно пройдет аукцион по продаже уникального — весом свыше одного килограмма — янтаря. В этом году он пройдет во второй день форума. Всего выставлено 20 лотов общим весом в 26 килограммов. Общая стартовая цена превышает 9,7 миллиона рублей. Самый дорогой лот — №2, его цена — 813 тысяч рублей, вес камня составляет 1,3 килограмма. Самый маленький лот — №6, его стартовая стоимость — 336 тысяч рублей, вес — 1,2 килограмма", — сказал Зацепин.

АО "Калининградский янтарный комбинат"- единственное в России и крупнейшее в мире предприятие, ведущее промышленную добычу янтаря. В месторождениях, которые разрабатывает комбинат, сосредоточено до 90% разведанных мировых запасов минерала, возраст которого составляет 50 миллионов лет. Запасы янтаря в границах горного отвода предприятия составляют свыше 110 тысяч тонн.