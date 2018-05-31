Стартовая цена янтаря на аукционе составила десять миллионов рублей

МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Организаторы выставили на аукцион по продаже уникального янтаря в рамках II Янтарного форума 20 лотов, общая стартовая цена которых превышает 9,7 миллиона рублей, сообщил журналистам гендиректор Калининградского янтарного комбината Михаил Зацепин.
"В рамках форума уже традиционно пройдет аукцион по продаже уникального — весом свыше одного килограмма — янтаря. В этом году он пройдет во второй день форума. Всего выставлено 20 лотов общим весом в 26 килограммов. Общая стартовая цена превышает 9,7 миллиона рублей. Самый дорогой лот — №2, его цена — 813 тысяч рублей, вес камня составляет 1,3 килограмма. Самый маленький лот — №6, его стартовая стоимость — 336 тысяч рублей, вес — 1,2 килограмма", — сказал Зацепин.
АО "Калининградский янтарный комбинат"- единственное в России и крупнейшее в мире предприятие, ведущее промышленную добычу янтаря. В месторождениях, которые разрабатывает комбинат, сосредоточено до 90% разведанных мировых запасов минерала, возраст которого составляет 50 миллионов лет. Запасы янтаря в границах горного отвода предприятия составляют свыше 110 тысяч тонн.