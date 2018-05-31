Глава "Новомета" оценил влияние санкций США на российский нефтесервис

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Санкции США против России создают большую неопределенность на российском рынке нефтесервиса, однако они открыли для отечественных компаний часть рынка, доступную ранее только американским, и побудили их к разработке новых технологий, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор нефтесервисной компании "Новомет" Максим Перельман.

"При санкциях российские компании осознали, что нельзя полагаться только на крупных нефтесервисных игроков типа Schlumberger, Baker Hughes, Halliburton. Потому что в любой момент эти санкции могут ужесточить, и компании не смогут оказывать услуги на рынке", — сказал Перельман в интервью в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

При этом основную опасность представляют даже не сами санкции, а непредсказуемость американской администрации, считает гендиректор "Новомета". Ярким примером в этом отношении является ситуация с введением санкций США против "Русала".

"Больше всего меня беспокоит ситуация вокруг "Русала". Это частная компания, акции которой вращаются на открытом рынке. И непонятно, что послужило причиной для введения санкций против них. Непонятна грань, где действительно политические санкции, связанные с политикой, а где, например, следствие нечестной борьбы конкурентов "Русала"? Эта ситуация создает большую неопределенность", — отметил Перельман.

Тем не менее, в истории с санкциями есть и положительный момент, считает глава "Новомета". "В России освободилась часть рынка иностранными компаниями, и мы увидели возможность в разработке новых технологий. Потому что раньше эта часть рынка предоставлялась только американскими компаниями, у нас не было даже шансов внедриться в эти сегменты. С этой точки зрения санкции оказали положительное влияние", — сказал он.

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