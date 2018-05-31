СКОЛКОВО, 31 мая — РИА Новости. Сопредседатель совета фонда "Сколково" Аркадий Дворкович рассчитывает на стабильное финансирование фонда "Сколково" и отмечает, что потребности в увеличении его бюджета за счет госсредств нет.

"По поводу бюджета: мы рассчитываем на стабильное бюджетное финансирование в ближайшие три года. У нас нет глобальной потребности в увеличении финансирования", — сказал Дворкович журналистам в кулуарах конференции Startup Village.

При этом он отметил, что фонд "будет приветствовать" решения правительства о каких-то дополнительных грантах на программы создания новых лабораторий.

"Но, повторяю: самое важное — сохранять стабильный бюджет, на который можно все время рассчитать, а не искать какие-то дополнительные именно бюджетные источники. Мы будем больше ориентироваться в части дополнительных средств на частных партнеров, на корпорации, на тех, кто заинтересован в инновационном развитии дополнительно", — сказал Дворкович.

Он отметил, что "Сколково" постепенно планирует выйти на самоокупаемость. "Что касается административной деятельности "Сколково" и других его проектов, действительно мы рассчитываем на самоокупаемость и постепенно к ней будем идти, в течение этого периода мы планируем выйти на приемлемый уровень", — сказал Дворкович.

Фонд "Сколково" — некоммерческая организация, созданная в сентябре 2010 года. На фонд возложены функции управления проектом инновационного центра "Сколково", создаваемого как полигон для коммерциализации результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по пяти приоритетным направлениям: энергоэффективности, компьютерным, биомедицинским, ядерным и космическим технологиям. Как отмечается на сайте фонда "Сколково", его миссия — создание экосистемы, формирование благоприятных условий для инновационного процесса: ученые, конструкторы, инженеры и бизнесмены работают над созданием конкурентоспособных наукоемких разработок мирового уровня.