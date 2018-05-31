В Госдуме дали прогноз по годовой инфляции в России

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Инфляция в РФ по итогам 2018 года будет меньше 4%, но 2,8% — это слишком оптимистичный прогноз, она может выйти из 3%, заявил журналистам председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

Он напомнил, что в законе о трехлетнем федеральном бюджете инфляция на 2018 год определена в 4%, а во внесенном правительством на этой неделе в Госдуму законопроекте и сопроводительных материалах предполагается ее снижение до 2,8%.

"Скажем прогноз инфляции, который у нас был в бюджете 4%, а сейчас меняется на 2,8%, наверное, эту цифру придется обосновывать. Потому что я, например, полагаю, что, наверное, мы можем рассчитывать, что цифра итоговой инфляции по 2018 году будет меньше 4%, но, думаю, что 2,8% — это излишний оптимизм. Послушаем по этому поводу и Центральный банк, но мне кажется, что инфляция из 3% выйдет", — сказал Макаров.

Перед этим депутат сообщил, что бюджетный комитет начнет рассмотрение законопроекта, вносящего изменения в федеральный бюджет, 4 июня. По его словам, поправки в бюджет представит первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов, от Счетной палаты РФ заключение представит ее новый глава Алексей Кудрин. Помимо этого, ожидаются первый зампред Банка России Ксения Юдаева и министр экономического развития Максим Орешкин.

"Важный момент, что изменяя прогнозные показатели по 2018 году, правительство не меняет прогноз по 2019-2020. На самом деле, наверное, это разумное решение. Но даже по прогнозу 2018 года есть вопросы. Здесь будут две точки зрения: точка зрения правительства, которую будет озвучивать Минэкономразвития и точка зрения Центрального банка", — отметил глава бюджетного комитета.