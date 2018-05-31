В Госдуме рассказали, за счет чего можно увеличить доходы бюджета

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Дополнительные доходы бюджета могут быть получены за счет налогообложения интернет-торговли, считает председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

"Потери, когда мы обсуждали эту тему пять лет назад, для бюджета были где-то порядка 30 миллиардов рублей, в 2020 году с учетом роста интернет-торговли, они будут составлять 600 миллиардов рублей. И это 600 миллиардов, которыми мы "убиваем" своих производителей. Мы теряем деньги и убиваем своих производителей. "Чем быстрее, наконец, мы примем это решение, тем будет, на самом деле справедливо к нашему отечественному бизнесу", — заявил глава бюджетного комитета журналистам.

"Мы уже созрели за эти пять лет для налогообложения интернет-торговли. Здесь для меня вообще не существует никаких альтернатив", — добавил он. При этом депутат заметил, что это вопрос даже "не только стоимости, но и вопрос конкуренции".

"Мы, на самом деле, не вводя налогообложение интернет-торговли, "сажаем" свою промышленность, своего производителя. Потому что мы делаем свою продукцию неконкурентоспособной по отношению к той, которая закупается. В одном случае налог платится, в другом нет. … И не надо думать о том, что все то, что происходит, будет переложено в цену и просто повысит цену. Не существует такой линейной зависимости", — подчеркнул Макаров.

Он напомнил про так называемый "налог на "Гугл", когда "все кричали, что вырастут цены, что все уйдут, и никто не зарегистрируется". "Все зарегистрировались, цены не выросли, все работает. Когда мы говорим о таких компаниях как Amazon и так далее, поверьте, Amazon не меньше, чем Google заинтересован в своей репутации", — заметил депутат.