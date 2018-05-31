В ЕК предложили создать механизм поддержки проблемных стран еврозоны

БРЮССЕЛЬ, 31 мая – РИА Новости, Мария Князева. Еврокомиссия предлагает создать в следующем долгосрочном бюджете ЕС на 2021-2027 годы Европейскую функцию стабилизации инвестиций — механизм поддержки стран еврозоны, попавших в непростое положение, через общий бюджет всего Евросоюза, свидетельствуют материалы ЕК.

Этот инструмент будет "помогать стабилизировать уровни государственных инвестиций и помогать быстрому восстановлению экономики в случаях серьезных экономических потрясений в странах еврозоны, а также в тех (государствах ЕС), которые участвуют в Европейском механизме обменных курсов (ERM II)", — говорится в сообщении.

Еврокомиссия считает, что этот инструмент поможет поддерживать уровень государственных инвестиций в случае возникновения в стране проблем, сохраняя, тем самым, экономическую стабильность.

Через этот инструмент страны ЕС смогут, по задумке ЕК, получить кредиты, гарантированные бюджетом Евросоюза, в общем размере до 30 миллиардов евро, говорится в материалах ЕК. Планируется, что средства для кредитования будут привлекаться Еврокомиссией на рынке. Исходя из материалов Еврокомиссии, 30 миллиардов евро — общий объем средств программы на семь лет для всех стран, имеющих право запросить их.

Предложения Еврокомиссии должны быть одобрены Советом ЕС и Европарламентом.