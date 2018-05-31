Минэкономразвития не видит рисков для финансовой стабильности России

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Рубль в апреле-мае ослабел на фоне волатильности на мировых финансовых рынках, а также вследствие расширения санкций США против России, но текущая ситуация не несет рисков для финансовой стабильности, говорится в обзоре Минэкономразвития РФ "Картина экономики. Май 2018".

США в начале апреля ввели новые санкции против РФ, в частности, внесли в "черный список" (SDN-лист) Олега Дерипаску и контролируемые им En+ Group, "Группу ГАЗ", "Базовый элемент" и "Русал". Под санкциями также оказались Виктор Вексельберг и его группа "Ренова", Сулейман Керимов, Кирилл Шамалов, глава "Газпрома" Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин. Добавление в список означает блокировку активов в США и запрет на любой бизнес с этими компаниями для американских граждан.

На этом фоне рубль значительно ослабел к доллару и евро, несмотря на позитивную динамику цен на нефть, которые в апреле и мае обновили четырехлетние максимумы.

"Несмотря на благоприятную конъюнктуру сырьевых рынков, в апреле-мае рубль, как и большинство валют стран с формирующимися рынками, находился под давлением из-за волатильности на мировых финансовых рынках и снижения склонности к риску глобальных инвесторов (и, как следствие, – укрепления доллара США). Еще одним фактором ослабления рубля стал введенный в начале апреля дополнительный санкционный пакет в отношении российских компаний и граждан. Вместе с тем текущая ситуация не создает каких-либо рисков для финансовой стабильности", — говорится в обзоре Минэкономразвития.

Как отмечают авторы обзора, с середины апреля укрепление доллара и рост доходности казначейских облигаций США оказывали давление на валюты развивающихся стран.

"С начала апреля доходности 10-летних государственных бумаг США росли, а в середине мая впервые с 2014 года превысили психологический уровень 3% (в конце месяца доходности скорректировались до уровней 2,8–2,9 %). Рост доходностей американских облигаций сопровождался укреплением доллара США относительно мировых валют", — отмечается в документе.