Путин потребовал контролировать соблюдение прав и интересов бизнеса

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин потребовал от прокуратуры постоянно контролировать соблюдение прав и интересов российского бизнеса, а также следить за своевременностью всех социальных выплат.
По словам главы государства, "также следует постоянно держать на контроле вопросы, связанные с соблюдением законных прав и интересов предпринимателей".
Путин добавил, что рассчитывает на "повышение качества работы сотрудников Следственного комитета". "Главные ориентиры здесь — это эффективное расследование и раскрытие преступлений, строгое соблюдение конституционных прав граждан и процессуальных норм", — сказал Путин.