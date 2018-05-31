Путин потребовал контролировать соблюдение прав и интересов бизнеса

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с высшими офицерами и прокурорами. 31 мая 2018

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с высшими офицерами и прокурорами. 31 мая 2018

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин потребовал от прокуратуры постоянно контролировать соблюдение прав и интересов российского бизнеса, а также следить за своевременностью всех социальных выплат.

"Важную роль в обеспечении верховенства закона, прав и свобод граждан играют органы прокуратуры. Один из ваших безусловных приоритетов — соблюдение законности в трудовой и социальной сферах, важно незамедлительно реагировать на факты несвоевременной выплаты зарплат, пенсий, детских пособий", — сказал Путин в Кремле на церемонии назначения на высшие должности и присвоения высших воинских званий офицерам и прокурорам.

По словам главы государства, "также следует постоянно держать на контроле вопросы, связанные с соблюдением законных прав и интересов предпринимателей".

Путин добавил, что рассчитывает на "повышение качества работы сотрудников Следственного комитета". "Главные ориентиры здесь — это эффективное расследование и раскрытие преступлений, строгое соблюдение конституционных прав граждан и процессуальных норм", — сказал Путин.