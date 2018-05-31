В России к 2019 году разработают прототип системы цифровых профилей граждан

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Прототип системы цифровых профилей, с помощью которой банки и госучреждения смогут обмениваться данными клиента, не запрашивая их каждый раз у него, может быть разработан в начале 2019 года, сообщила на конференции Международной ассоциации страховщиков депозитов первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова.

"Мы считаем, что мы уже созрели для того чтобы цифровой профиль, именно как управление согласиями и как систему обмена между разными платформами обсудить и сделать прототип уже в начале следующего года", — сказала Скоробогатова.

Она рассказала, что разработка системы обсуждается на уровне правительства с участниками: по её словам, сегодня государственные учреждения и коммерческие организации знают о клиенте такое количество информации, что они "точно могли бы ее использовать, не запрашивая клиента каждый раз при обращении".

"При том, что имея платформу, которая могла бы эти данные с вашего согласия в эту организацию подгружать и фактически в онлайне проводить по вам скоринг, технически на уровне страны мы такую возможность имеем", — отметила Скоробогатова.

Первый зампред ЦБ добавила, что сейчас главный вопрос, который предстоит разрешить при создании такой системы — это управление согласиями. Стороны должны прийти к пониманию того, как дать клиенту право изменять свои согласия в случае, если он решил отказаться от использования цифрового профиля, а также как в режиме онлайн давать информацию о том, какие согласия давал клиент.

"Вот это очень сложный вопрос, который пока в тех странах, с которыми мы общаемся — все думают об этом и подходят к этому…. Здесь мы работаем непосредственно с правительством РФ, потому что это очень чувствительные данные, и большая их часть из госисточников", — отметила Скоробогатова.