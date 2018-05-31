Банк "Ак Барс" может утроить чистую прибыль в этом году

КАЗАНЬ, 31 мая — РИА Новости. Банк "Ак Барс", входящий в двадцатку крупнейших банков РФ, в 2018 году способен увеличить прибыль в два-три раза, доведя её до 2,5 миллиарда рублей, сообщил председатель правления банка Зуфар Гараев.

В четверг в ходе годового собрания акционеров банка президент Татарстана Рустам Минниханов поставил перед банком задачу постоянно работать над повышением эффективности и снижением операционных издержек. По его словам, это важный резерв для повышения прибыли банка. Минниханов напомнил, что основная цель реализуемой банком стратегии развития – рост эффективности и рентабельности, задача – выход на 2,5 миллиарда рублей чистой прибыли.

"Ориентиры нам дал президент – нам нужно удвоить наши показатели. У нас есть утверждённый бюджет, где заложены определённые цифры, но мы сейчас видим, что идём с опережением с улучшением этих цифр", — сказал Гараев журналистам.

"Это реально", — подчеркнул он, отвечая на вопрос о получении в 2018 году прибыли в 2,5 миллиарда рублей.

По словам председателя правления банка, добиться утроения прибыли можно за счет роста доходности по проводимым операциям банка. "Это планировалось заранее в рамках нашей стратегии, это в плановом режиме бюджета 2018 года: рост комиссионных доходов, рост доходов по ценным бумагам, проценты", — пояснил он.

По итогам 2017 года чистая прибыль "Ак Барс" банка составила 797 миллионов рублей против прибыли в 651 миллион рублей за 2016 год.

Акционерный коммерческий банк "Ак Барс" учрежден правительством Татарстана в 1993 году, входит в 20-ку крупнейших банков России, первый по величине банк Татарстана. Уставный капитал банка – 48 миллиардов рублей. В числе основных акционеров банка Государственный жилищный фонд при президенте Татарстана – 20,41% акций, Минземимущество Татарстана – 19,79%, госхолдинг ОАО "Связьинвестнефтехим" — 13,61%, ПАО "Татнефть" — 10,41%. Банк располагает всеми видами существующих в РФ банковских лицензий и оказывает более 100 видов услуг.