Депутаты Камчатки утвердили поправки в бюджет

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 мая — РИА Новости. Парламентарии Камчатки утвердили поправки в бюджет, согласно которым доходная часть увеличилась на 800 миллионов рублей и составила 72,13 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости вице-спикер законодательного собрания региона Андрей Копылов.

"Более чем на 800 миллионов рублей пополнился бюджет Камчатского края 2018 года.

В основной массе это федеральные поступления и региональные, а также налоговые и неналоговые доходы. Корректировки утвердили в двух чтениях. Доходная часть бюджета составляет с учётом изменений — 72,13 миллиарда рублей, расходная — 75,55 миллиарда рублей", — сказал Копылов.

Он добавил, что средства будут направлены на социально-важные цели. В частности, на строительство детского сада на улице Аресеньева, проекты по благоустройству в ряде регионов края. Кроме того, денежные средства пойдут на повышение зарплаты бюджетникам с 1 мая.

"Также будет выделена субсидия Петропавловск-Камчатскому авиапредприятию в целях организации полетов по вновь открывающемуся маршруту Петропавловск — Анадырь — Петропавловск, Камчаттрансфлоту за проведенный ремонт парома

"Капитан Драбкин" в Усть-Камчатске. Средства также будут направлены на приобретение передвижных комплексов автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения, стартовые мероприятия по капитальному ремонту и оснащению поликлиник края в рамках пилотного проекта "Бережливая поликлиника", — сказал Копылов.

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