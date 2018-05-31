ФАС не выявила завышения цен на авиабилеты в дни ЧМ-2018

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не выявила завышения цен на авиабилеты в дни проведения матчей чемпионата мира по футболу 2018 года, следует из сообщения на сайте ведомства.

"Из Москвы в Казань и Саранск регулярные рейсы выполняют 5 авиакомпаний, в Волгоград — 7, Калининград — 8, Санкт-Петербург, Самару, Нижний Новгород – 9, а в Екатеринбург, Ростов-на-Дону и Сочи — 10 и более. На сегодняшний день факта коллективного доминирования авиакомпаний ни на одном из перечисленных маршрутов не установлено. Цены на билеты формируются в условиях конкуренции", — говорится в сообщении.

При этом служба отмечает, что в дни проведения чемпионата наблюдается резкий всплеск спроса на авиабилеты, в начале марта авиакомпания "Аэрофлот" реализовала все билеты эконом-класса на рейсы из Москвы в Волгоград на период проведения чемпионата, авиакомпания "Сибирь" — на 90%, "Уральские авиалинии" — свыше 60%. К настоящему времени свободных мест в эконом-классе практически не осталось.

Минимальная стоимость билетов на рейс Москва-Волгоград (туда-обратно) в марте этого года составляла — 9,16 тысячи рублей, в апреле – 10,54 тысячи рублей, мае – 13,2 тысячи рублей. При этом на начало продаж минимальная цена реализованного билета туда и обратно была зафиксирована в размере 5,93 тысячи рублей.

Также в марте минимальная цена авиабилета в две стороны эконом-класса на рейс Москва — Саранск составляла 9,195 тысячи рублей, в апреле — 13,4 тысячи рублей, в мае – 16,65 тысячи рублей. Например, авиакомпания "Сибирь" на начало открытия продаж реализовывала авиабилеты из Москвы в Саранск и обратно по цене 5,4 тысячи рублей. "С учетом вышеперечисленных фактов, цены на последние оставшиеся авиабилеты в дни чемпионата сравнивать с ценами на билеты в другие дни – некорректно", — отмечает служба.

Во вторник стало известно, что Общероссийское объединение пассажиров направило в ФАС жалобу в связи с кратным ростом цен на авиабилеты в дни проведения чемпионата мира по футболу и просит проверить законность такого роста. По данным организации, анализ цен на авиабилеты показал, что средняя стоимость билетов в города, где пройдут матчи, и обратно в Москву на время ЧМ выросла более чем в два раза, а цены на такие билеты в "Аэрофлоте" выросли в 5-9 раз. В среду "Аэрофлот" опроверг информацию о резком повышении стоимости авиабилетов на ЧМ-2018.