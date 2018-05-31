Нефть дешевеет на фоне данных по запасам в США

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Цены на нефть снижаются в четверг на фоне данных Американского института нефти (API) о росте запасов в США за прошлую неделю, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.11 мск стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,22% — до 77,55 доллара за баррель. Цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 0,07% — до 68,16 доллара за баррель.

По данным API, за неделю, завершившуюся 25 мая, запасы нефти в США увеличились на 1,001 миллиона баррелей, при этом аналитики ожидали более значительного роста — на 2,214 миллиона. Неделей ранее институт сообщал о снижении запасов в стране на 1,3 миллиона баррелей.

Запасы бензина в США за неделю сократились на 1,682 миллиона баррелей, дистиллятов — увеличились на 1,466 миллиона. Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) снизились на 132 тысячи баррелей.

Стоимость нефти в четверг корректируется после роста примерно на 3% накануне на фоне сообщения агентства Рейтер о том, что страны ОПЕК+ удовлетворены результатами сделки по сокращению нефтедобычи и будут привержены ее условиям до конца 2018 года. При этом, по словам источника агентства, постепенное смягчение условий сделки в текущем году не исключено — рост добычи возможен в случае физической нехватки сырья, но он будет постепенным и осторожным.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Сделка стартовала с начала 2017 года и уже дважды продлевалась, последний раз — до конца 2018 года.