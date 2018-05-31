Китай оставил за собой право отвечать на инвестиционные ограничения США

ПЕКИН, 31 мая — РИА Новости. Инвестиционные ограничения США не соответствуют принципам ВТО, Китай оставляет за собой право ответа на эти меры, заявил в четверг официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн.

Ранее сообщалось, что США намерены 30 июня объявить о мерах по ограничению инвестиций и дополнительному контролю над экспортом технологий для китайского бизнеса.

"Инвестиционные ограничения США не соответствуют принципам ВТО. Мы оценим влияние торговых ограничений США. Китай оставляет за собой право принять меры в ответ на инвестиционные ограничения США", — сказал на брифинге Гао Фэн.

Накануне между Китаем и США вновь обострился торговый конфликт после того, как Белый дом в опубликованном заявлении о дополнительных мерах по защите интеллектуальных прав и национальных технологий сообщил, что США 15 июня объявят окончательный список товаров из Китая, которые подлежат обложению пошлиной в 25%. Тарифы вступят в силу вскоре после публикации списка. Минкоммерции КНР в ответ на это выразило удивление и сообщило, что заявление Вашингтона в корне противоречит достигнутым недавно сторонами договоренностям.

В четверг вечером в Пекин прибыла делегация США, в состав которой вошли более 50 человек, для ведения торгово-экономических переговоров. Информации о том, кто вошел в состав делегации пока предоставлено не было. Ранее сообщалось, что министр торговли США Уилбур Росс во главе американской делегации со 2 по 4 июня посетит Китай для продолжения торговых переговоров двух стран.

В Вашингтоне 17 и 18 мая прошли консультации между торговыми делегациями США и Китая. По итогам принятого совместного заявления, стороны договорились предпринять эффективные меры по сокращению дефицита баланса США в отношении торговли с Китаем, значительно увеличить экспорт товаров и услуг США в Китай. Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ по итогам торговых переговоров в Вашингтоне заявил, что Китай и США договорились, что не будут вести торговую войну и прекратят введение взаимных торговых пошлин. Глава минфина США Стивен Мнучин подтвердил приостановку взаимного введения пошлин США и Китаем, отметил значительный прогресс в переговорах по торговле и добавил, что Китай обязался снизить пошлины "на многие товары".