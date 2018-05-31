МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Российских бизнесменов не напугали трудности Романа Абрамовича в получении британской визы: они считают этот случай недоразумением, которое скоро разрешится, не думают, что "визовая война" коснется их самих, и по-прежнему готовы ездить по делам в Лондон.

О сложностях с получением Абрамовичем британской визы сначала написало издание The Bell. Позже источник из окружения бизнесмена пояснил РИА Новости, что Великобритания не отказывала ему в выдаче инвестиционной визы и речь идет о затянувшейся процедуре продления. В свою очередь, газета Daily Telegraph выступила с утверждением, что Абрамовичу для получения новой визы, возможно, придется объяснить британским властям, как он стал обладателем крупного состояния. Все это происходит на фоне обвинений Лондона в адрес Москвы в причастности к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Визовая война



История с визой Абрамовича вызвала большой резонанс. Российский бизнес-омбудсмен Борис Титов назвал эту ситуацию масштабным давлением на российский бизнес и крайне недружественным политическим жестом. При этом он отметил, что теперь Британия стала менее привлекательной для инвесторов.

Для российского МИДа ничего удивительного или нового в этой истории не было, поскольку, по заявлениям министерства, у российских дипломатов также есть сложности с британскими визами. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова рассказала, что власти Великобритании долгое время прикладывали усилия, чтобы осложнить работу в стране российским дипломатам и сотрудникам диппредставительства РФ, фактически объявив им "визовую войну".

Она сообщила, что когда выданная российским дипломатам виза заканчивалась и шли соответствующие дипломатические ноты на ее продление, оформление продления или получение какого-либо ответа от официального Лондона "не имело временных рамок".

Однако Абрамовича связывает с Лондоном не только бизнес. Как сообщали СМИ, столица Великобритании была постоянным местом жительства его семьи. Он также владеет английским футбольным клубом "Челси".

По обычной визе



Лондон по душе и другим российским бизнесменам. Олег Тиньков, основатель Тинькофф банка, рассказал РИА Новости, что у него никогда прежде не было проблем с британской визой. "У меня никогда не было. Я не сталкивался, у меня все нормально", — сказал он.

Бизнесмен Давид Якобашвили рассказал РИА Новости, что бывает в Лондоне по делам и допускает возникновение трудностей с визами для россиян. "Ситуация такая, у многих могут быть проблемы. Мы все должны быть готовы", — сказал он, отметив, что в мире в целом наметилась некая негативная тенденция. "Люди не ведают, что делают. Какой-то непонятный тренд, нехороший и враждебный. Стоит задуматься, что жить надо дружно", — поделился он.

Представитель госсектора, глава Росатома Алексей Лихачев заявил РИА Новости, что не боится возможных сложностей. "Мы ничего не боимся", — сказал он.

Экс-глава Внешэкономбанка Владимир Дмитриев считает, что проблемы могут возникнуть только у тех, кто связан с политикой.

"Я в Британии бываю по работе в качестве президента Европейской федерации тенниса, которая к политике не имеет никакого отношения", — сказал он РИА Новости, но затруднился ответить на вопрос, считают ли так же в Британии. "Я не знаю", — отметил Дмитриев.

"А что может быть? Я же не единственный из россиян, кто летает в Великобританию", — добавил он.

Дмитриев также обратил внимание на работу служб в аэропорту Хитроу и длительное ожидание. "Я неоднократно сталкивался с тем, что, прилетая в Хитроу, я жду, пока таможенный или пограничный офицер пропустит. Но до досмотра еще не доходило", — сказал он.

Работа британских погранслужб вызывает вопросы и у российского МИДа. Посольство РФ официально обратилось к британским властям с целью исключить предвзятое отношение погранслужбы и полиции Британии к гражданам РФ.

В свою очередь бизнесмен и издатель крупных британских газет The Independent и The London Evening Standard Александр Лебедев не видит возможных трудностей для себя в получении визы. "Никаких. Но я инвестиционную визу и не просил. У меня обычная. Я же в России живу", — рассказал он РИА Новости.

Британское недоразумение



Лебедев добавил, что бывает в Лондоне, никаких проблем с британскими властями у него нет. Он выразил недоумение, почему они у него вообще должны там быть, ведь он платит налоги и вопросов о том, откуда у него денежные средства, у британских властей нет. "Какие ко мне вопросы? Я двадцать лет зарабатываю деньги, плачу налоги. Газеты я покупал с денег, которые я в лоб заплатил налоги с НРБ. У меня никто и не спрашивает", — пояснил он.

Поэтому, по мнению бизнесмена, ситуация с Абрамовичем похожа скорее на недоразумение.

"Мне кажется, это какое-то недоразумение. Понятно, что в английском правительстве сейчас очень модная тема — российские грязные деньги, но уж Абрамовичу достаточно легко объяснить происхождение своих денег… Ну, может быть, Абрамович как-то частично попал в эту дискуссию, но я уверен, что у него это недоразумение устаканится. В конце концов, поездит по обычной визе", — заявил Лебедев.

На фоне этого международный комитет палаты общин британского парламента опубликовал доклад о "российской коррупции в Великобритании", в котором призвал правительство страны ввести санкции против большего числа лиц, связанных с властями РФ, а также нарушающих права человека, и ужесточить их. Комитет также призвал ввести санкции против российского госдолга.

Замена на поле



Абрамович, судя по сообщениям СМИ, не стал дожидаться развития событий и предпочел покинуть Лондон.

Источник РИА Новости рассказал, что Абрамович во вторник прилетел в Израиль на собственном самолете, оформил документы на гражданство и сразу покинул страну. Гражданство Израиля дает ему право безвизового въезда в десятки стран, включая Великобританию, а статус "нового репатрианта" — освобождение от налогов на десять лет и помощь в обустройстве на новой родине, так называемую "корзину абсорбции". Согласно информации на сайте британского МИДа, владельцы полноценного израильского паспорта имеют право на безвизовый въезд в Великобританию с целью туризма, а также на некоторые бизнес-поездки, при этом срок пребывания в стране не должен превышать шести месяцев.

Израильский адвокат Эли Гервиц рассказал, что льгота, на которую может претендовать Абрамович, — десятилетние "налоговые каникулы" на зарубежные доходы. В Кремле никак не отреагировали на возможное получение Абрамовичем израильского гражданства, отметив, что это его личное право.

При этом представители российского бизнеса, которые становятся участниками судебных разбирательств, до сих пор предпочитают Лондон, с которым у Москвы есть сложности с выдачей подозреваемых или осужденных граждан РФ.

Владелец O1 Group Борис Минц и его родственники, о чем сообщила газета "Ведомости", уехали из России на фоне судебных разбирательств. Санируемый банк "ФК Открытие" оспаривает сделки со структурами O1 Group, которые, как считает временная администрация, причинили банку убытки в 34 миллиарда рублей. Кроме того, Промсвязьбанк, тоже проходящий санацию, требует признать незаконным выход из своего капитала накануне объявления о санации трех НПФ, в том числе фонда "Будущее", входящего в одноименную группу, бенефициаром которой является Минц.

Бизнесмен Лебедев в разговоре с РИА Новости отметил интерес к дальнейшим действиям британских властей по поиску источников денежных средств у россиян.

"В английском правительстве дискуссия стала такой серьезной. И Тереза Мэй, и Борис Джонсон, и председатель комитета по международным делам сделали серьёзные и резкие заявления, что мы будем разбираться с грязными деньгами. Сейчас посмотрим, последуют ли дела за этими заявлениями. Интересный момент", — добавил Лебедев.