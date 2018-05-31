СМИ: Канада готовит меры в ответ на возможное введение США пошлин на сталь

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Канада готовит меры в ответ на возможное введение США пошлин на алюминий и сталь, ее переговоры с американским соседом по НАФТА зашли в тупик, пишет газета Toronto Star со ссылкой на источник.

США в конце марта ввели пошлины на импорт стали и алюминия в размере 25% и 10% соответственно, но приостановили действие этих пошлин до 1 мая для стран ЕС. Однако 1 мая США продлили сроки переговоров с Евросоюзом, Канадой и Мексикой об условиях поставок стали и алюминия на 30 дней.

По словам высокопоставленного чиновника, канадские власти готовят "целый ряд вариантов, которые можно будет использовать", в том числе торговые меры. Однако источник не исключает, что раз правительство США освободило Канаду от торговых тарифов в последний момент, значит, такой исход вполне возможен и на этот раз.

США, Канада и Мексика с 2017 года ведут переговоры по актуализации Североамериканской зоны свободной торговли (НАФТА). Трамп потребовал новых переговоров, мотивируя это большим торговым дефицитом США по отношению к партнерам.