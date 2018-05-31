Лавров высказался о возможном соглашении о ЗСТ между ЕАЭС и Сингапуром

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Возможное заключение соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) между Сингапуром и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) будет стимулировать взаимный товарооборот, обмен капиталовложениями и технологиями, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в своей статье в сингапурской газете The Straits Times.

"Несмотря на непростую ситуацию в мировой экономике, двусторонняя торговля демонстрирует положительную динамику. По итогам 2017 года взаимный товарооборот достиг 4,4 миллиардов долларов США, увеличившись на 94% по сравнению с 2016 годом. Его дальнейшему наращиванию и оптимизации, активизации обменов капиталовложениями и технологиями, в целом формированию качественно новой торгово-инвестиционной среды будет, несомненно, способствовать заключение соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Республикой Сингапур", — написал Лавров в своей статье.

По его оценке, в числе перспективных направлений приложения совместных усилий – особые экономические зоны, энергетика, транспорт, агропромышленный комплекс, развитие инфраструктуры, информационно-коммуникационные технологии. Также отмечается, что Россией и Сингапуром уже успешно реализован ряд проектов сотрудничества, включая создание особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Моглино" в Псковской области и инновационного центра "Иннополис Казань" в Татарстане.

Ранее сайт Евразийской экономической комиссии сообщил, что очередной раунд переговоров по заключению соглашения о зоне свободной торговле между странами Евразийского экономического союза и Сингапуром состоится в июне 2018 года.

ЕАЭС был создан на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и действует с 1 января 2015 года. Членами ЕАЭС являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Россия и Киргизия. В мае прошлого года ЕАЭС и Вьетнам подписали соглашение о создании зоны свободной торговли. Желание создать ЗСТ с ЕАЭС ранее выразили уже более 40 стран и международных организаций, в том числе Китай, Таиланд, Египет, Индия. Кроме того, ЕАЭС и Иран подписали временное соглашение о создании зоны свободной торговли.

Страны Азиатско-Тихоокеанского региона традиционно проявляют большой интерес к созданию зон свободной торговли с ЕАЭС. Так, после заключения соглашения о ЗСТ с Вьетнамом, заинтересованность в установлении аналогичного торгового режима с Союзом проявили Таиланд, Индонезия и Южная Корея, однако решений о начале переговоров по заключению соответствующих соглашений с этими странами в ЕАЭС пока не принято.