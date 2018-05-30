Эксперт: рост цен на бензин не приведет к радикальному удорожанию продуктов

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Рост цен на бензин и дизтопливо не приведет к драматическому скачку цен на продукты, но может повлечь за собой увеличение инфляционных ожиданий, полагает гендиректор аналитического агентства InfoLine Иван Федяков.

Росстат в среду сообщил, что цены на автомобильный бензин и дизельное топливо в РФ за неделю с 22 по 28 мая выросли на 1,9%. По данным Росстата, в течение последних двух недель средние розничные цены на бензин в России пробили отметки в 41 и 42 рубля. Как поясняли эксперты, это во многом связано с тем, что при сложившихся ценах на нефть и курсе рубля компаниям выгоднее поставлять топливо на экспорт, а не на внутренний рынок.

"Очевидно, конечно, что это повлечет за собой удорожание любой продукции как потребительской, так и промышленной, потому что перевозка грузов, сырья, производство и перевозка готовой продукции при росте себестоимости этой деятельности, очевидно, повлечет за собой увеличение цены конечного продукта", — сказал Федяков РИА Новости.

"Другой вопрос, что повышение цен будет не столь драматичным, не столь радикальным, потому что в себестоимости конечной продукции логистика занимает по разным оценкам в пределах 10%. Из этих 10% — затраты на топливо – это еще десятки процентов", — пояснил собеседник агентства.

По его мнению, в данном случае говорить о каком-то серьезном витке роста цен, конечно, не приходится. "Сейчас инфляция настолько загнана в рамки, что некоторый рост уже возможен, это не является проблемой, это вполне закономерно", — полагает он.

"Важно отметить некоторое психологическое давление на потребителя, который видит, что товары дорожают, будет более лояльно относиться к подорожанию товаров в других группах, что называется инфляционные ожидания, они возрастут", — заключил он.