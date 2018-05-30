Эксперт: рост цен на бензин не приведет к радикальному удорожанию продуктов

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Рост цен на бензин и дизтопливо не приведет к драматическому скачку цен на продукты, но может повлечь за собой увеличение инфляционных ожиданий, полагает гендиректор аналитического агентства InfoLine Иван Федяков.
"Очевидно, конечно, что это повлечет за собой удорожание любой продукции как потребительской, так и промышленной, потому что перевозка грузов, сырья, производство и перевозка готовой продукции при росте себестоимости этой деятельности, очевидно, повлечет за собой увеличение цены конечного продукта", — сказал Федяков РИА Новости.
По его мнению, в данном случае говорить о каком-то серьезном витке роста цен, конечно, не приходится. "Сейчас инфляция настолько загнана в рамки, что некоторый рост уже возможен, это не является проблемой, это вполне закономерно", — полагает он.
"Важно отметить некоторое психологическое давление на потребителя, который видит, что товары дорожают, будет более лояльно относиться к подорожанию товаров в других группах, что называется инфляционные ожидания, они возрастут", — заключил он.