Цивилев поручил создать кузбасскую "Википедию" для инвесторов

КЕМЕРОВО, 30 мая — РИА Новости. Врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев для повышения инвестиционной привлекательности территории поручил подготовить интернет-проект, построенный по технологии Wiki, где будет собрана вся информация о регионе, сообщает в среду пресс-служба обладминистрации.

По данным ведомства, Цивилев заявил об этом во время областных торжеств в честь Дня российского предпринимательства, прошедших в среду в Ленинске-Кузнецком с участием делегаций со всех городов и районов, а также региональной общественной организации содействия инвестиционной деятельности "Клуб инвесторов Кузбасса".

"Сергей Цивилев подчеркнул необходимость работы по созданию инвестиционной привлекательности Кемеровской области. С этой целью создается интернет-проект, построенный по технологии Wiki, на котором будет собрана вся информация о регионе", — говорится в сообщении.

Отмечается, что региональная электронная энциклопедия будет содержать сведения об экономическом потенциале Кузбасса, ведущих предприятиях разных отраслей, выдающихся людях, исторических фактах и другую информацию.

Сергей Цивилев прибыл в Кузбасс в начале марта и занял должность заместителя губернатора по промышленности, транспорту и потребительскому рынку. С 2014 по 2018 год был генеральным директором ООО "Угольная компания "Колмар" — крупный холдинг, объединяющий промышленные предприятия по добыче и переработке коксующихся углей на территории Якутии. С 1 апреля назначен временно исполняющим обязанности губернатора Кемеровской области после досрочной отставки по собственному желанию Амана Тулеева, руководившего регионом более 20 лет. Внеочередные выборы губернатора Кемеровской области пройдут в единый день голосования 9 сентября 2018 года.