Туристов "Саратовских авиалиний" срочно пересадили на другие борта

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Туристическая компания "Интурист", клиенты которой должны были 30 мая вылететь из Саратова в турецкую Анталью и затем обратно, была вынуждена экстренно менять аэропорт с Саратова на Самару и заказывать для пассажиров автобусы, сообщил РИА Новости в среду заместитель гендиректора туроператора Сергей Толчин.

"Саратовские авиалинии" ранее объявили об отмене с 30 мая всех своих рейсов.

Толчин напомнил, что срок действия сертификата эксплуатанта "Саратовских авиалиний" должен был истечь после 30 мая. "Поэтому компания НТК "Интурист" предполагала сегодня совершить завершающий цепочку рейс по маршруту Саратов — Анталья – Саратов, который должен был вылететь из Саратова в 04.30. На нем планировалось завезти в Турцию 70 туристов, которые бы потом вернулись через другие города прилета, и 108 человек вернуть в Россию", — рассказал собеседник.

По словам представителя туроператора, компания была готова к тому, что "Саратовские авиалинии" с 31 мая будут лишены права выполнят полеты, и уже пересадили туристов на рейсы из ближайших городов. Но то, что деятельность авиакомпании будет приостановлена раньше, стало неожиданностью.

"После 18.00 29 мая мы узнали, что этот рейс выполняться не будет, и туристов вывозить не на чем. Пришлось вчера вечером срочно искать дополнительные провозные емкости, чтобы вернуть своих клиентов на родину. В связи с тем что аэропорт Саратова не принимает основные типы воздушных судов, которые осуществляют туристическую перевозку, то мы были вынуждены сажать туристов, которые находятся в Анталье на самолет до Самары, а оттуда уже автобусом везти в Саратов", — продолжил Толчин.

В свою очередь, те 70 человек, которые должны были 30 мая в 04.00 вылететь из Саратова в Анталью, на автобусах уехали в Самару, чтобы отправиться в Турцию оттуда.

"Вчера вечером и сегодня ночью мы были вынуждены искать автобусы, чтобы перевезти своих клиентов в аэропорт другого города. Мы оповестили туристов и агентства о том, что вылет будет изменен. Информацию дали в профильных группах соцсетей. Мало того, автобусы мы подогнали к аэропорту Саратова, для того чтобы даже те, кто не был в курсе неожиданных изменений, смог сориентироваться", — прокомментировал он.

"Ценой больших издержек и затрат, ценой того, что люди с детьми вынуждены были терпеть дополнительные неудобства и терять время на переезд из города в город, нам все-таки удалось разрулить ситуацию. Туристы к нам претензий не предъявляют, так как понимают, что "Интурист" сам стал заложником ситуации", — резюмировал собеседник.