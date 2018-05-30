В России может появиться облачная электронная подпись

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Эксперты рабочей группы по нормативному регулированию при АНО "Цифровая экономика" в среду одобрили законопроект об облачной электронной подписи, говорится в сообщении АНО.
Проект предусматривает, что облачная электронная подпись будет выдаваться и верифицироваться дистанционно. Согласно законопроекту, удостоверяющие центры вправе вручать сертификаты ключа проверки электронной подписи или наделять третьих лиц соответствующими полномочиями. При этом необходимо установить личность получателя сертификата, в том числе, без личного присутствия с помощью единой системы идентификации и аутентификации, а также единой биометрической системы.
"Введение дополнительных сервисов, повышение удобства использования государственных услуг и услуг организаций – неотъемлемая часть развития цифровой экономики в России. И облачная электронная подпись как раз является одним из инструментов для выполнения этих задач. Одобрение соответствующего законопроекта выполнено в рамках реализации плана по нормативному регулированию программы "Цифровая экономика РФ", — приводятся в сообщении слова руководителя рабочей группы "Нормативное регулирование" при АНО "Цифровая экономика", вице-президента МТС Руслана Ибрагимова.