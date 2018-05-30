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Экономика

Одной авиакомпанией в России стало меньше

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Главное за 30 мая 2018 года (9)
20:1530.05.2018
(обновлено: 20:17 30.05.2018)
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкСамолет авиакомпании Саратовские авиалинии в аэропорту ДомодедовоСамолет авиакомпании Саратовские авиалинии в аэропорту Домодедово
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Сертификат эксплуатанта авиакомпании "Саратовские авиалинии" аннулирован с 31 мая из-за нарушений. Авиакомпания уже заявила, что уволит почти тысячу сотрудников, а другие российские авиакомпании, по сообщению Минтранса, должны помочь с вывозом пассажиров "Саратовских авиалиний".

Самолет Саратовских авиалиний
© РИА Новости / Марина Лысцева
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Акционер "Саратовских авиалиний" может создать нового перевозчика

Как заявила Росавиация, проверки, проведенные после катастрофы самолета Ан-148 "Саратовских авиалиний", выявили ряд существенных нарушений в организации лётной работы авиакомпании.

Пассажирский самолет Ан-148, выполнявший рейс из Москвы в Орск, 11 февраля разбился через несколько минут после взлета из аэропорта "Домодедово". На борту находился 71 человек, включая шестерых членов экипажа. Все они погибли.

После проверок, по данным Росавиации, в авиакомпанию были направлены рекомендации для устранения нарушений. Однако в конце мая было установлено, что перевозчик осуществляет планирование работы членов экипажа воздушных судов без учёта нормирования рабочего времени, времени отдыха лётного состава и контроля утомляемости. Также члены лётных экипажей преднамеренно не соблюдают режим рабочего времени и времени отдыха, при этом должный контроль со стороны авиакомпании отсутствует.

Пассажиры в салоне самолета. Архивное фото
CC0 / Pixabay / StockSnap /
После отмены рейсов "Саратовских авиалиний" открыли горячую линию

По заключению комиссии территориального управления Росавиации, "Саратовские авиалинии" не могут безопасно выполнять коммерческие авиаперевозки.

Власти Саратовской области заявили в свою очередь, что в минзанятости региона создана рабочая группа в связи с ситуацией по сокращению штата авиакомпании.

По поручению вице-губернатора области в офисе перевозчика совместно с представителями областного минтранса и Саратовской транспортной прокуратуры находятся сотрудники Минзанятости области, которые проводят консультации членов коллектива перевозчика по вопросам занятости и трудового законодательства.

Самолет Саратовских авиалиний. Архивное фото
© РИА Новости / Марина Лысцева
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Авиакомпании должны вывезти 8,7 тысячи пассажиров "Саратовских авиалиний"

Пассажиров не забудут

Российские авиакомпании должны осуществить вывоз 8,7 тысячи пассажиров авиакомпании. Перевозки пассажиров "Саратовских авиалиний" на рейсах других компаний предлагается осуществлять до 13 июня включительно.

Переговоры об организации перевозок пассажиров ведутся с "Аэрофлотом", S7, "ЮТэйром", "Уральскими авиалиниями", "Ямалом" и другими авиакомпаниями.

Пассажирам будет предоставлена возможность сдать, в том числе, и невозвратные билеты, а Росавиация организовала работу "горячей линии" для приема обращений от граждан.

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