Кудрин рассказал, в каком случае правительство может повысить НДС

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Правительство РФ может рассмотреть повышение НДС, если не решится на смягчение бюджетного правила, считает глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

"Сегодня цены на нефть выше 70 долларов за баррель, и можно на пять долларов за баррель заменить это правило (изменить цену отсечения в бюджетном правиле с 40 до 45 долларов за баррель — ред.) всего до 45 долларов за баррель. Это поможет избежать повышения налогов", — сказал Кудрин, выступая на форуме "Примаковские чтения".

Вторым вариантом, по его словам, может стать увеличение дефицита бюджета на 0,5% ВВП относительно заложенного сегодня в бюджет.

"Если этого не будет сделано, надо будет жить в жёстком режиме. В период кризиса цены на нефть падали ниже 40 долларов за баррель, за последние 10 лет — два раза. Тогда придётся повышать налоги. В этом смысле, не исключено, что правительство будет рассматривать это предложение, если не решится на изменение (бюджетного правила — ред.). Но мы пока этого не знаем", — сказал Кудрин, отвечая на вопрос, как он относится к идее повысить НДС до 20%.

Газета "Ведомости" в понедельник сообщила, что власти обсуждают возможность повышения НДС до 20% с 18%, что позволит дополнительно направить в бюджет около 2 триллионов рублей за шесть лет.