Кудрин рассказал, в каком случае правительство может повысить НДС

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Правительство РФ может рассмотреть повышение НДС, если не решится на смягчение бюджетного правила, считает глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.
"Сегодня цены на нефть выше 70 долларов за баррель, и можно на пять долларов за баррель заменить это правило (изменить цену отсечения в бюджетном правиле с 40 до 45 долларов за баррель — ред.) всего до 45 долларов за баррель. Это поможет избежать повышения налогов", — сказал Кудрин, выступая на форуме "Примаковские чтения".
Вторым вариантом, по его словам, может стать увеличение дефицита бюджета на 0,5% ВВП относительно заложенного сегодня в бюджет.
Газета "Ведомости" в понедельник сообщила, что власти обсуждают возможность повышения НДС до 20% с 18%, что позволит дополнительно направить в бюджет около 2 триллионов рублей за шесть лет.