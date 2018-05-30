Липецкая область получила международный сертификат ESG-рейтинга

ЛИПЕЦК, 30 мая — РИА Новости. Липецкая область получила высокую оценку международного ESG-рейтинга; соответствующий сертификат был вручен заместителю главы администрации региона Андрею Козодерову на инвестиционном форуме "Инвестиции и кластеры — синергия развития регионов России", прошедшем во Франкфурте-на-Майне, сообщает пресс-служба обладминистрации.

По словам аналитика международного рейтингового агенства Expert RA GmbH Владимира Горчакова, которые приводит пресс-служба, ESG рейтинг — это новый критерий для ответственных инвесторов, оценивающий экологические и социальные риски бизнеса, а также риски государственного управления в регионах.

В Липецкой области создана уникальная трехуровневая система привлечения инвестиций, которая позволяет предлагать инвестору выбор наилучших возможностей для размещения бизнеса: от площадок и соответствующей инфраструктуры до мер господдержки. Администрация Липецкой области предоставляет налоговые льготы по налогу на прибыль (уменьшение ставки налога), налогу на имущество (сокращение объема налога к уплате и уменьшение ставки налога) и транспортному налогу. В дополнение, администрация ежегодно публикует в открытом доступе отчет об эффективности предоставленных налоговых льгот.

Кроме этого, инвестиционная привлекательность региона поддержана наличием двух действующих индустриальных парков и ОЭЗ федерального уровня "Липецк", где локализовано значительное число иностранных инвестиционных проектов, отмечается в сообщении.

"Создание благоприятного инвестиционного климата — комплексный процесс, требующий грамотного управления и слаженной работы всех структур. Привлечение инвестиций положительно сказывается на комплексном развитии территории, развитии культуры и туризма, повышении качества жизни населения Липецкой области", — сказал РИА Новости глава администрации Липецкой области Олег Королёв.

Другие новости региона читайте здесь >>