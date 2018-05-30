МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Ценовая политика авиакомпаний не способствует развитию туризма в России, заявил РИА Новости в среду замглавы думского комитета по спорту и туризму Сергей Кривоносов (ЕР).

Во вторник стало известно, что Общероссийское объединение пассажиров направило в ФАС жалобу в связи с кратным ростом цен на авиабилеты в дни проведения чемпионата мира по футболу и просит проверить законность такого роста. По данным организации, анализ цен на авиабилеты показал, что средняя стоимость билетов в города, где пройдут матчи, и обратно в Москву на время ЧМ выросла более чем в два раза, а цены на такие билеты в "Аэрофлоте" выросли в пять-девять раз. "Аэрофлот" уже опроверг информацию о резком повышении стоимости авиабилетов на ЧМ-2018.

Кривоносов сообщил, что также получил от Общероссийского объединения пассажиров обращение о завышении цен на авиабилеты в города, где пройдут футбольные матчи, в дни чемпионата.

"Данный вопрос взят мною на депутатский контроль для проверки законности завышения стоимости на перелеты между городами России, что в целом влияет на турпотоки и мобильность пассажиров. Пока что ценовая политика авиакомпаний не способствует развитию туризма нашей стране", — сообщил депутат.

"Я направил запрос в Федеральную антимонопольную службу, считаю, что цены необоснованно завышены. Думаю, в данном случае неприемлемо пенять все на естественный рост цен в связи с повышением спроса" — добавил парламентарий.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля, матчи будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах.