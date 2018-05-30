ЦБ допускает очередное повышение коэффициентов риска по валютным кредитам

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Банк России допускает очередное повышение коэффициентов риска по валютным кредитам в целях снижения снижения долларизации, говорится в информационно-аналитическом материале ЦБ "Обзор финансовой стабильности".

Регулятор ранее повысил коэффициенты риска по кредитам на цели приобретения недвижимости до 150% со 130%, по требованиям к экспортерам – до 110% со 100%, по прочим требованиям в иностранной валюте – до 130% со 110%. Указанные коэффициенты будут применяться к кредитам, выданным после 1 июля 2018 года.

"В дальнейшем в целях снижения долларизации коэффициенты риска могут быть снова повышены", — говорится в документе.

Об ограничении выдачи российскими банками валютных кредитов высказались ранее главы крупнейших российских банков. Так, Сбербанк внимательно смотрит на валютные кредиты и хеджирует их, сообщал глава банка Герман Греф, подчеркивая, что не все нужно регулировать. Глава ВТБ Андрей Костин напротив считает правильными меры по ограничению валютного кредитования: нужно дедолларизовать экономику РФ.

Однако, ни Сбербанк, ни ВТБ не готовы полностью отказаться от валютного кредитования.