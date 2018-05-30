Путин подтвердил готовность сохранить транзит газа через Украину

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подтвердил, что Москва готова сохранить транзит газа через Украину с учетом потребностей Европы. Об этом он сообщил по итогам переговоров с премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым, в рамках которых обсуждалась возможность выхода "Турецкого потока" в Европу через болгарскую территорию.

"Сейчас активно дискутируется вопрос строительства "Северного потока-2". Сколько будет по нему поставляться — вопрос, сколько мы сохраним транзита через Украину, а мы готовы сохранить украинский транзит, — тоже вопрос, сколько потребуется нашим потребителям сейчас и на ближайшие перспективы", — заявил глава государства.

По словам российского лидера, объем поставок голубого топлива через "Турецкий поток" в Европу и Болгарию будет зависеть от объема поставок российского газа по другим маршрутам.

В ходе пресс-конференции Путин также отметил, что "Газпрому" после отказа от "Южного потока" пришлось заплатить неустойку за оборудование, поставленное для строительства трубопровода.

На прошлой неделе президент заявил, что Москва не будет закрывать транзит газа через Украину, если он будет экономически целесообразным. По его словам, Россия готова вести переговоры с Киевом по этому вопросу.