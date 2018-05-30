"Газпром" ожидает, что "Северный поток-2" будет готов к 2020 году

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. "Газпром" по-прежнему ожидает, что "Северный поток-2" будет готов к запуску к началу 2020 года, сообщил заместитель главы департамента внешнеэкономической деятельности компании Виктор Валов в ходе конферец-звонка.

"На сегодняшний день все работы идут по графику, поэтому пока отклонения от графика у нас нет. В этой связи мы ожидаем, что к началу 2020 года у нас все будет готово", — сказал Валов.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком".