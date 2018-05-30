Криптоактивы не угрожают глобальной финансовой стабильности, заявили в ЦБ

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Криптоактивы на данный момент не создают риска для глобальной финансовой стабильности, объем операций с ними очень мал, говорится в информационно-аналитическом материале ЦБ "Обзор финансовой стабильности".
По данным ЦБ, криптоактивы могли бы угрожать финансовой стабильности в случае дальнейшего роста рынка, масштабного вовлечения в него розничных и институциональных инвесторов, банков и других участников рынка.
Правовой статус криптовалют, ICO, майнинга и краудфандинга в России пока не определен. В марте в Госдуму были внесены три законопроекта, призванные ликвидировать этот пробел и в целом создать регулирование в области цифровой экономики. Все они уже прошли первое чтение. В частности, один из законопроектов дает определение цифровым финансовым активам, относя к ним криптовалюту и токен. При этом прямо устанавливается, что такие активы не являются законным средством платежа на территории РФ.