Криптоактивы не угрожают глобальной финансовой стабильности, заявили в ЦБ

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Криптоактивы на данный момент не создают риска для глобальной финансовой стабильности, объем операций с ними очень мал, говорится в информационно-аналитическом материале ЦБ "Обзор финансовой стабильности".

"Несмотря на высокую волатильность, на данный момент криптоактивы не создают риска для глобальной финансовой стабильности, поскольку объем операций с ними очень мал по сравнению с масштабами глобальной финансовой системы, и взаимосвязь данного сегмента с финансовой системой невелика", — говорится в документе.

По данным ЦБ, криптоактивы могли бы угрожать финансовой стабильности в случае дальнейшего роста рынка, масштабного вовлечения в него розничных и институциональных инвесторов, банков и других участников рынка.

Правовой статус криптовалют, ICO, майнинга и краудфандинга в России пока не определен. В марте в Госдуму были внесены три законопроекта, призванные ликвидировать этот пробел и в целом создать регулирование в области цифровой экономики. Все они уже прошли первое чтение. В частности, один из законопроектов дает определение цифровым финансовым активам, относя к ним криптовалюту и токен. При этом прямо устанавливается, что такие активы не являются законным средством платежа на территории РФ.

Банк России неоднократно заявлял, что не считает допустимым обмен криптовалют на рубли, валюту или иное имущество, поскольку даже при идентификации конечного владельца это дает возможность легализации сомнительных операций. В то же время регулятор считает допустимым разрешить такой обмен для токенов, выпускаемых в рамках российских ICO и не имеющих платежной функции.