Макрон предложил провести международные переговоры по реформе ВТО

ПАРИЖ, 30 мая – РИА Новости, Людмила Орищенко. Президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на форуме Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в Париже, предложил провести переговоры с рядом международных участников по реформе Всемирной торговой организации (ВТО).

"Я предлагаю также (провести) переговоры, включая сначала США, ЕС, Китай и Японию, которые ожидаемы в рамках G20 и ОЭСР, по реформе Всемирной торговой организации. Настал момент рассмотреть этот вопрос и найти конкретный ответ", — сказал Макрон.