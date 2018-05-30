На Startup Village в Сколково покажут около 200 технологий и гаджетов

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. На Startup Village в "Сколково", самой крупной в России и СНГ конференция для стартапов, 31 мая и 1 июня гостям покажут около 200 технологий и гаджетов в самых разных сферах: от робототехники до биомедицины и добычи полезных ископаемых, сообщила пресс-служба Фонда "Сколково".
Ещё один экспонат выставки — прототип газотурбинного двигателя для беспилотной авиации, уникального по эффективности и ресурсу использования.
Как отмечается в сообщении, гости Startup Bazaar смогут протестировать 3D-сканер для стоп. Сканер создаёт модель стоп клиента, причём, в отличие от конкурентов, моделирует изменение формы стопы при ходьбе, беге, прыжках. Полученную 3D-модель впоследствии можно использовать при покупке обуви в интернет-магазинах.
На выставке можно будет увидеть электробогреваемое стекло, чехол для смартфона, обеспечивающий защиту персональных данных, акустическую заморозку продуктов и другие изобретения, говорится в пресс-релизе фонда.