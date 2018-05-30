На Startup Village в Сколково покажут около 200 технологий и гаджетов

На Startup Village в Сколково покажут около 200 технологий и гаджетов

На Startup Village в Сколково покажут около 200 технологий и гаджетов

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. На Startup Village в "Сколково", самой крупной в России и СНГ конференция для стартапов, 31 мая и 1 июня гостям покажут около 200 технологий и гаджетов в самых разных сферах: от робототехники до биомедицины и добычи полезных ископаемых, сообщила пресс-служба Фонда "Сколково".

В частности, в рамках конференции на выставке стартапов Startup Bazaar гости увидят человекоподобного робота, наделённого искусственным интеллектом и говорящего на двух языках, 3D-принтер, печатающий органы человека из стволовых клеток. Модель принтера, которую покажут гостям, предназначена для печати в космосе чувствительных к радиации тканей и органов.

Ещё один экспонат выставки — прототип газотурбинного двигателя для беспилотной авиации, уникального по эффективности и ресурсу использования.

Как отмечается в сообщении, гости Startup Bazaar смогут протестировать 3D-сканер для стоп. Сканер создаёт модель стоп клиента, причём, в отличие от конкурентов, моделирует изменение формы стопы при ходьбе, беге, прыжках. Полученную 3D-модель впоследствии можно использовать при покупке обуви в интернет-магазинах.

На выставке можно будет увидеть электробогреваемое стекло, чехол для смартфона, обеспечивающий защиту персональных данных, акустическую заморозку продуктов и другие изобретения, говорится в пресс-релизе фонда.