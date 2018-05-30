Акционер "Саратовских авиалиний" может создать нового перевозчика

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Акционер авиакомпании "Саратовские авиалинии" может создать нового перевозчика, говорится в сообщении Минтранса РФ.

Сертификат эксплуатанта авиакомпании аннулирован 30 мая.

В рамках штаба, созданного по поручению министра транспорта РФ Евгени Дитриха, проведены переговоры с акционером одновременно авиакомпании и аэропорта Аркадием Евстафьевым.

"Акционером выражена заинтересованность в создании перевозчика с организацией на новом уровне, прежде всего, летной работы, в том числе, с целью сохранения трудового коллектива и обеспечения занятости населения", — заявили в министерстве.

При этом как юридическое лицо компания "Саратовские авиалинии" продолжает работать, отметили в Минтрансе. Финансовый результат предприятия позволяет осуществлять взаиморасчеты с персоналом авиакомпании, в которой в настоящий момент работает 1 тысяча человек.