Спецслужбы начали проверку армянской торговой сети "Ереван-сити"

ЕРЕВАН, 30 мая – РИА Новости. Проверки в сети супермаркетов "Ереван-сити", принадлежащей депутату армянского парламента и крупному предпринимателю Самвелу Алексаняну, проводят сотрудники Службы национальной безопасности (СНБ) Армении, сообщил в среду журналистам первый замглавы комитета по государственным доходам республики Рафик Машадян.

Ранее армянские СМИ сообщили, что в головной офис торговой сети и особняк предпринимателя явились люди в масках. По данным электронных изданий, там проводится обыск, изымаются документы и компьютеры. Ранее комитет по госдоходам официально заявил, что никакого отношения к этим действиям не имеет.

"Комитет по госдоходам не осуществляет контрольных функций в "Ереван-сити". По моей информации, там работает Служба национальной безопасности", — сказал Машадян.

Алексанян является одним из крупнейших импортеров продуктов питания и производителем алкогольной продукции. Он владеет сетью супермаркетов "Ереван-сити". Во вторник глава комитета по госдоходам Армении Давид Ананян заявил, что всем компаниям, в том числе супермаркетам "Ереван сити", дано время, чтобы вернуться в легальное поле.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее призвал недобросовестных предпринимателей вернуться в налоговое поле, не дожидаясь вмешательства Службы нацбезопасности.