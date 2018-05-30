Росавиация рассказала о нарушениях в "Саратовских авиалиниях"

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Росавиация рассказала о нарушениях в авиакомпании "Саратовские авиалинии", чей сертификат эксплуатанта аннулируется.

"Проверки Росавиации, проведенные после катастрофы самолета Ан-148, выявили ряд существенных нарушений в организации лётной работы АО "Саратовские авиалинии", — говорится в сообщении ведомства.

В авиакомпанию были направлены рекомендации, полная реализация которых позволяла снять ограничение срока действия сертификата эксплуатанта. Для проведения корректирующих мероприятий Росавиация предоставила АО "Саратовские авиалинии" 90 дней – максимально возможный по воздушному законодательству срок. За это время руководство АО "Саратовские авиалинии" оказалось не способно устранить нарушения, заявили в ведомстве.

Так, было установлено, что авиакомпания осуществляет планирование работы членов экипажа воздушных судов без учёта нормирования рабочего времени, времени отдыха лётного состава и контроля утомляемости. Также члены лётных экипажей преднамеренно не соблюдают режим рабочего времени и времени отдыха, при этом должный контроль со стороны авиакомпании отсутствует.

"Усталость уменьшает бдительность пилота, может стать причиной ненадлежащего наблюдения за ориентировкой и положением воздушного судна в пространстве, неправильной оценки ситуации, ошибочного понимания работы систем управления, и как итог — принятия неправильного решения", — отметила Росавиация.

По заключению комиссии территориального управления Росавиации, АО "Саратовские авиалинии" не может безопасно выполнять коммерческие авиаперевозки, добавляется в сообщении.

Пассажирский самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", выполнявший рейс из Москвы в Орск, 11 февраля разбился через несколько минут после взлета из аэропорта "Домодедово". На борту находился 71 человек, включая шестерых членов экипажа. Все они погибли.