В Кремле не располагают информацией об аресте акций Nord Stream

МОСКВА, 30 мая – РИА новости. В Кремле не располагают информацией об аресте принадлежащих "Газпрому" акций компаний Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, честно говоря, мы не располагаем такой информацией, ну это такой арбитражный вопрос, поэтому я не могу ничего вам сказать", — сказал Песков, отвечая на просьбу прокомментировать информацию СМИ об аресте акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG в рамках судебного разбирательства "Газпрома" и "Нафтогаза Украины" по транзитному контракту.

Nord Stream AG является оператором действующего газопровода "Северный поток", Nord Stream 2 AG — оператор проекта "Северный поток-2".

Ранее в понедельник источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что судебные приставы были в офисе Nord Stream AG в Швейцарии, но арест активов или имущества этой компании, а также компании Nord Stream 2 AG не производился. Nord Stream AG является оператором действующего газопровода "Северный поток", Nord Stream 2 AG — оператор проекта "Северный поток-2".

Стокгольмский арбитраж в декабре и феврале вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа соответственно, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" заявил, что данные решения создали дисбаланс в пользу Киева, в связи с чем он, с одной стороны, обжалует их, а с другой стороны — намерен расторгнуть сами контракты через этот же суд.

В марте "Газпром" обжаловал в суде Швеции решения арбитража Стокгольма по спорам с "Нафтогазом" по контрактам на поставку и транзит газа, в апреле потребовал в апелляционной инстанции полной отмены решения по транзитному контракту.