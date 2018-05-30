В Кремле не располагают информацией об аресте акций Nord Stream

МОСКВА, 30 мая – РИА новости. В Кремле не располагают информацией об аресте принадлежащих "Газпрому" акций компаний Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Nord Stream AG является оператором действующего газопровода "Северный поток", Nord Stream 2 AG — оператор проекта "Северный поток-2".
Ранее в понедельник источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что судебные приставы были в офисе Nord Stream AG в Швейцарии, но арест активов или имущества этой компании, а также компании Nord Stream 2 AG не производился. Nord Stream AG является оператором действующего газопровода "Северный поток", Nord Stream 2 AG — оператор проекта "Северный поток-2".
В марте "Газпром" обжаловал в суде Швеции решения арбитража Стокгольма по спорам с "Нафтогазом" по контрактам на поставку и транзит газа, в апреле потребовал в апелляционной инстанции полной отмены решения по транзитному контракту.