Авиакомпании должны вывезти 8,7 тысячи пассажиров "Саратовских авиалиний"

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Российские авиакомпании должны осуществить вывоз 8,7 тысячи пассажиров авиакомпании "Саратовские авиалинии", чей сертификат эксплуатанта аннулирован, сообщила Росавиация.

Приказ об аннулировании сертификата эксплуатанта авиакомпании вступает в силу 31 мая, уточнили в ведомстве. В настоящее время в Росавиации создан оперативный штаб по урегулированию кризисной ситуации, связанной с прекращением операционной деятельности АО "Саратовские авиалинии".

"Перевозки пассажиров АО "Саратовские авиалинии" на рейсах других авиаперевозчиков предлагается осуществлять до 13.06.2018 включительно, так как в этот период в расчете на один рейс приходится наибольшее количество пассажиров с билетами. Общее количество пассажиров, имеющих билеты до указанной даты — около 8 700 человек", — говорится в сообщении.