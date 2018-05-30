ВОРОНЕЖ, 30 мая — РИА Новости. Власти Воронежской области и министерство экономического развития России подписали соглашение о развитии малого и среднего бизнеса, сообщило в среду правительство региона.
Как отмечают областные власти, документ также будет способствовать координации действий Минэкономразвития, Минсельхоза и федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства.
"Наша область станет первым пилотным регионом по реализации предложений в сфере развития фермерского бизнеса, которые были выработаны в результате работы экспериментальной upgrade-лаборатории Минэкономразвития России", — информируют областные власти.
Экспериментальная upgrade-лаборатория Минэкономразвития начала работу в феврале 2018 года. Ее цель – сбор предложений по поддержке малого и среднего бизнеса от предпринимателей в формате стратегических сессий. За несколько месяцев работы в upgrade-лабораторию поступило несколько сотен предложений по улучшению мер поддержки, над которыми работали более 200 представителей малого и среднего бизнеса.
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