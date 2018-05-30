Российские экспортеры обсуждают поставки в Японию и Корею сладостей и воды

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Российские компании ведут переговоры с японскими и корейскими коллегами по экспорту кондитерских изделий, питьевой воды и меда, рассказал в интервью РИА Новости управляющий директор по международному продвижению торговли Российского экспортного центра (РЭЦ) Михаил Мамонов.

"Мы будем расширять географию (формата дегустационных сессий Russian Gastro Week – ред.) и выходить на новые рынки, менее известные нам – например, проработаем Вьетнам. Также Таиланд для нас является еще не до конца освоенной территорией", — сказал Мамонов в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

"В целом, у нас сейчас хорошие политические и экономические связи. Корея и Япония дали очень хороший первоначальный результат. Уже идут переговоры с корейскими и японскими компаниями по кондитерским изделиям, по питьевой воде, по меду — сыграл фактор новизны нашей продукции для этих рынков", — заметил собеседник агентства, добавив, что первый контракт на поставку мороженного в Японию был заключен через несколько дней после завершения Gastro Week.

Он также обратил внимание, что не стоит забывать про отложенный эффект. "Если раньше Gastro Week в среднем на один потраченный рубль государственных денег давал 12 заработанных компаниями, то сейчас эта сумма составляет в среднем 15-18 рублей. А в некоторых странах более долгий контрактный цикл – например, в арабских странах. Там мы только ожидаем первых результатов", — отметил он.

Мамонов выразил надежду, что практика узкоотраслевых деловых миссий с отработанной программой будет масштабирована и на другие отрасли. "Прежде всего, речь о товарах народного потребления, поскольку здесь работает много предприятий МСП, которым подобная поддержка нужна в первую очередь", — подчеркнул собеседник агентства.

Выездные мероприятия Russian Gastro Week представляют собой уникальный формат, включающий в себя презентации российских компаний — производителей пищевой продукции, b2b-биржу контактов и дегустацию. Ранее РЭЦ организовал дегустационные сессии в нескольких городах Китая, Вьетнама, Индии и ОАЭ.