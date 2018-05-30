Медведев призвал регионы как можно быстрее погасить долги за ЖКХ

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Регионы должны погасить долги за электроэнергию и ЖКХ за отопительный осенне-зимний период как можно быстрее, не дожидаясь следующего сезона, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"По его (отопительного сезона – ред.) итогам опять есть одна проблема — это проблема с долгами и за коммуналку, и за электроэнергию", — сказал Медведев на заседании правительства.

По электроэнергии, по его словам, много долгов в Северо-Кавказском и Центральном федеральном округах, по ЖКХ — в Центральном и Приволжском федеральных округах.

"Регионы, конечно, должны не копить долги, а погашать, и сделать это как можно быстрее, не дожидаясь новой зимы, в том числе для того, чтобы успешно подготовиться к новому сезону, который в некоторых регионах стартует уже в конце августа", — добавил премьер.