Минтранс аннулировал сертификат "Саратовских авиалиний"

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Минтранс аннулировал сертификат эксплуатанта "Саратовских авиалиний" с 30 мая по результатам проверок, говорится в сообщении на сайте министерства.

В ведомстве подчеркнули, что компания "продемонстрировала формальный подход к устранению несоответствий и отсутствие должного контроля со стороны руководства авиакомпании".

Министерство провело заседание оперативного штаба по перевозке пассажиров с билетами на рейсы авиакомпании. "Сегодня уже организован вывоз всех пассажиров "Саратовских авиалиний" из Антальи. По состоянию на 09:00 мск все пассажиры вылетели без задержек в Самару", — проинформировал Минтранс.

Авиалинии — дублеры "Саратовских авиалиний" будут перевозить пассажиров до 13 июня включительно, так как на этот период продано больше всего билетов. Это "Аэрофлот", "Сибирь", "Уральские авиалинии", "ЮТэйр", ЮВТ АЭРО, "РусЛайн", "НордСтар", "Северный ветер", "Якутия", "Ямал", Red Wings и "Нордавиа".

Остальные пассажиры смогут сдать в том числе и невозвратные билеты. Минтранс организует горячую линию для приема обращений от пассажиров, а также прорабатывает процедуру возврата денег. На сайте Транспортной клиринговой палаты будет опубликована информация о порядке и правилах сдачи авиабилетов, оформленных на бланках ТКП, и возврате средств.

Претензии к авиакомпании

В середине февраля в Подмосковье разбился самолет авиакомпании. Ан-148 выполнял рейс из Москвы в Орск и рухнул спустя несколько минут после взлета. На борту находился 71 человек, включая шестерых членов экипажа. Все они погибли.

После этого Росавиация провела внеплановую проверку авиакомпании, по итогам которой ограничила срок действия ее сертификата эксплуатанта до 27 апреля и направила перевозчику директиву о приостановке полетов на Ан-148. "Саратовские авиалинии" 16 апреля подали в Росавиацию заявку на снятие ограничений срока действия сертификата, однако ведомство лишь продлило его до 30 мая.

После этого перевозчик сначала объявил о возможном прекращении деятельности с конца месяца, а также о грядущих увольнениях, но уже на следующий день — о возобновлении полетов. В компании рассказали, что устранили все замечания Росавиации. Ведомство должно было провести проверку 25-28 мая.

Накануне "Саратовские линии" вновь заявили о прекращении полетов, так как не получили никакой информации о ее результатах.