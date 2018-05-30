МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Куба предоставила право на поставки продукции на свой рынок 10 российским предприятиям, производящим мясную и молочную продукцию, сообщает Россельхознадзор.

Указывается, что ведомство за прошлый год дважды организовало инспекцию делегации ветеринарных специалистов с Кубы, и в ходе этих визитов кубинцы посетили восемь регионов РФ — Ставропольский край, Калининградскую, Брянскую, Пензенскую, Новгородскую, Смоленскую, Тамбовскую и Орловская области.

"По итогам проведенных проверок кубинская сторона предоставила право доступа на кубинский рынок российской продукции с 10 предприятий", — говорится в сообщении Россельхознадзора. В том числе разрешены поставки продукции с четырех предприятий по производству мяса птицы, одного — по производству говядины, трех — по готовой мясной продукции и еще с двух производств готовой молочной продукции.

Как отмечает Россельхознадзор, со стороны специалистов министерства сельского хозяйства Кубы ожидается проведение очередной инспекции российских предприятий, заинтересованных экспортировать готовую мясную продукцию на кубинский рынок.

В январе Россельхознадзор сообщал, что Куба разрешила двум российским производителям сгущенки поставлять свою продукцию. В соответствии с действующим законодательством острова, право поставок сохраняется в течение двух лет со дня его получения.