ФАС разработала новые правила тарифов РЖД, пишут СМИ

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ разослала профильным организациям проекты приказов по тарифному регулированию на железных дорогах, в которых закрепляется до 2025 года включительно надбавка в 2% к тарифам РЖД на капремонт инфраструктуры, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на проекты.

Надбавка в первый раз была введена на 2017 год как однократная мера и потом возобновлена. Согласно предложениям ФАС, дополнительная надбавка еще в 1,5% на компенсацию налоговых изменений, введенная в этом году, будет действовать и в 2019-2021 годах.

Долгосрочные надбавки закреплены распоряжением правительства в декабре 2017 года, а дополнительные условия их предоставления расписаны в предписаниях ФАС в адрес РЖД и его дочерней Федеральной грузовой компании (ФГК). Среди них приведение тарифов ФГК на полувагоны в соответствие с экономически обоснованным уровнем и приоритетное обслуживание ФГК внутреннего рынка. Как пояснили газете в ФГК, компания разработала методику определения экономически обоснованной цены, которая была согласована с РЖД и направлена его Совету потребителей.

Источник издания на рынке сообщил, что Совет потребителей против введения регулирования тарифов железнодорожных операторов. Но, по его словам, даже если такое решение будет принято, в совете считают необходимым разработать предельную цену расчета: ставку ниже ее оператор вправе устанавливать самостоятельно, ФАС не должна вмешиваться.

По мнению РЖД, ФАС пытается ввести ряд дополнительных поведенческих условий для применения целевых надбавок, не предусмотренных распоряжением правительства и не имеющих отношения к их целевому назначению, отмечает издание. Предложения требуют дополнительной оценки на соответствие нормативной базе и обосновывающих пояснений со стороны ФАС, полагают в монополии.

Также ФАС представила новые правила, по которым РЖД дает клиентам скидки в рамках "тарифного коридора". До сих пор у монополии было право предоставлять дисконт, но теперь регулятор предложил сделать это обязанностью, если клиент рассчитал экономический эффект от роста перевозок по предложенной формуле. Но правила устроены так, что владельцы дешевых грузов смогут требовать льготу, даже когда прибыль РЖД от перевозки не покрывает его затрат, отмечает издание. Как отметил источник издания, в правилах содержится крайне упрощенный подход к расчету скидки.