Ростех получит права на интеллектуальную собственность военного назначения

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Минобороны Российской Федерации планирует передать в госкорпорацию "Ростех" исключительные права России на результаты интеллектуальной деятельности гражданского, военного, специального и двойного назначения, следует из документа, опубликованного на портале правовой информации.
Проект предполагает передачу указанных прав Ростеху к сентябрю 2018 года. Таким образом, госкорпорация получит право использовать интеллектуальную собственность своих оборонных предприятий в виде результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию и модернизации продукции военного назначения.