Ростех получит права на интеллектуальную собственность военного назначения

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Минобороны Российской Федерации планирует передать в госкорпорацию "Ростех" исключительные права России на результаты интеллектуальной деятельности гражданского, военного, специального и двойного назначения, следует из документа, опубликованного на портале правовой информации.

"Проектом постановления утверждается порядок передачи корпорации исключительных прав Российской Федерации на РИД, правообладателем которых является Российская Федерация, находящихся в ведении Минобороны России, в качестве имущественного взноса Российской Федерации для использования таких результатов организациями корпорации в целях осуществления военно-технического сотрудничества, внешнеэкономической деятельности в отношении контролируемых видов продукции, производства и реализации гражданской продукции", — говорится в документе.

Проект предполагает передачу указанных прав Ростеху к сентябрю 2018 года. Таким образом, госкорпорация получит право использовать интеллектуальную собственность своих оборонных предприятий в виде результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию и модернизации продукции военного назначения.