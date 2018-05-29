МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Госдума планирует 7 июня рассмотреть в первом чтении законопроект об увеличении на 61,9 миллиарда рублей расходов федерального бюджета в 2018 году, следует из базы данных нижней палаты парламента.

При этом до 4 июня планируется установить срок представления отзывов, предложений и замечаний в комитет по бюджету и налогам, до 5 июня — срок представления в комитет заключений профильных комитетов по соответствующим госпрограммам, разделам и подразделам расходов федерального бюджета.

Общий объем доходов бюджета текущего года увеличивается на 1,815 триллиона рублей — до 17,073 триллиона рублей, или 17,4% ВВП. А общий объем расходов составит, согласно законопроекту, 16,591 триллиона рублей, или 16,9% ВВП.

Номинальная величина профицита бюджета, таким образом, составит 481,8 миллиарда рублей (0,5% ВВП). Действующей же редакцией закона о бюджете утвержден дефицит в объеме 1,271 триллиона рублей (1,3% ВВП).

Изменения, вносимые законопроектом, обеспечивают сбалансированность федерального бюджета в 2018 году, поясняет кабмин. При этом законопроект не предусматривает изменения показателей бюджета на 2019-2020 годы.