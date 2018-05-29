МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Правительство РФ во вторник внесло в Госдуму законопроект об исполнении бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) за 2017 год, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Документ предусматривает утверждение отчета об исполнении бюджета фонда по доходам в сумме 8260,1 миллиарда рублей (9,0% к ВВП), по расходам – 8319,5 миллиарда рублей (также 9,0% к ВВП). Дефицит бюджета ПФР составил 59,4 миллиарда рублей, а на его покрытие были направлены переходящие остатки средств пенсионных накоплений бюджета на 1 января 2017 года.
Сумма межбюджетных трансфертов, полученных ПФР из федерального бюджета, составила около 3,7 триллиона рублей, из бюджетов субъектов РФ — 3,3 миллиарда. На исполнение публичных нормативных обязательств в 2017 году направлено чуть меньше 8 триллионов рублей.
Также из документа следует, что средний размер страховой пенсии по старости увеличился за истекший год на 589 рублей и на конец 2017 года составил 13,762 тысячи рублей, социальной пенсии — на 152 рубля, до 8,797 тысячи рублей. А в соответствии с законодательством с 1 февраля 2017 года размеры ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан и пособие на погребение были увеличены на 5,4%. Материнский (семейный) капитал на 2017 год установлен в размере 453,026 тысячи рублей.