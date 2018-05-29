МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Правительство РФ во вторник внесло в Госдуму законопроект об исполнении бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) за 2017 год, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Документ предусматривает утверждение отчета об исполнении бюджета фонда по доходам в сумме 8260,1 миллиарда рублей (9,0% к ВВП), по расходам – 8319,5 миллиарда рублей (также 9,0% к ВВП). Дефицит бюджета ПФР составил 59,4 миллиарда рублей, а на его покрытие были направлены переходящие остатки средств пенсионных накоплений бюджета на 1 января 2017 года.

Сумма межбюджетных трансфертов, полученных ПФР из федерального бюджета, составила около 3,7 триллиона рублей, из бюджетов субъектов РФ — 3,3 миллиарда. На исполнение публичных нормативных обязательств в 2017 году направлено чуть меньше 8 триллионов рублей.

Расходы на осуществление единовременной денежной выплаты пенсионерам в размере 5 тысяч рублей составили 219,7 миллиарда рублей. Кроме того, с 2017 года увеличение страховых пенсий и фиксированной выплаты к ней, социальной пенсии и пенсий по государственному пенсионному обеспечению осуществлялось в соответствии с действующим законодательством. При этом всего за 2017 год на индексацию пенсий было направлено 242,1 миллиарда рублей.

Также из документа следует, что средний размер страховой пенсии по старости увеличился за истекший год на 589 рублей и на конец 2017 года составил 13,762 тысячи рублей, социальной пенсии — на 152 рубля, до 8,797 тысячи рублей. А в соответствии с законодательством с 1 февраля 2017 года размеры ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан и пособие на погребение были увеличены на 5,4%. Материнский (семейный) капитал на 2017 год установлен в размере 453,026 тысячи рублей.