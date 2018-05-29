Мировой рынок нуждается в увеличении добычи нефти, заявил эксперт

КАИР, 29 мая — РИА Новости, Надим Зуауи. Страны ОПЕК и независимые производители нефти достигли поставленных целей по стабилизации рынка в рамках сделки ОПЕК+, теперь необходимо поэтапно наращивать добычу, считает независимый нефтяной эксперт из Кувейта Камель аль-Харами.

На прошлой неделе министры энергетики России и Саудовской Аравии заявляли, что на встрече ОПЕК+, которая состоится в июне, может быть принято решение о плавном увеличении добычи нефти уже в третьем квартале. По сообщениям СМИ, страны-экспортеры нефти ОПЕК на заседании в июне также будут обсуждать увеличение добычи нефти на фоне возможного снижения поставок этого сырья из Ирана и Венесуэлы.

"Нефтяной рынок нуждается в небольшом затишье, особенно учитывая тот факт, что и ОПЕК, и Россия достигли стратегической цели — стабилизировали цену барреля и избавились от излишков нефти на рынке. Это и объясняет новый рост цен", — сказал эксперт РИА Новости.

По словам аль-Харами, страны ОПЕК, в частности Ирак и Кувейт, разделяют такую точку зрения. "Обсуждается постепенное наращивание уровня добычи, что, в свою очередь, должно успокоить рынки и вернуть к сбалансированной цене в районе 70 долларов за баррель", — добавил кувейтский нефтяной эксперт.

При этом он отметил, что решение об увеличении уровня добычи нефти должно приниматься коллегиально странами ОПЕК и Россией. "Нужно не чье-то единоличное решение, а общее решение государств, добывающих нефть", — сказал эксперт.

На фоне низких цен на "черное золото" ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года. Сделка стартовала с начала 2017 года и уже дважды продлевалась, последний раз — до конца 2018 года.