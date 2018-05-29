В Казахстане предложили запретить ввоз бензина из России

АСТАНА, 29 мая – РИА Новости. На портале электронного правительства Казахстана опубликован приказ министра энергетики Каната Бозумбаева о запрете ввоза в страну бензина из России железнодорожным транспортом. Сейчас он находится на публичном обсуждении, которое продлится до 6 июня этого года, сообщает Sputnik Казахстан.

"Ввести запрет сроком на три месяца на ввоз в Республику Казахстан из Российской Федерации железнодорожным транспортом бензина", — говорится в тексте приказа.

Как уточняется в документе, департаменту развития нефтяной промышленности Минэнерго необходимо подготовить уведомление Пограничной службе Казахстана, национальному железнодорожному перевозчику, а также министерству экономики нужно в установленном порядке проинформировать Евразийскую экономическую комиссию о введении запрета.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования.

В апреле Канат Бозумбаев заявлял о возможном удешевлении бензина в Казахстане. По словам министра, в стране наблюдается избыток топлива.