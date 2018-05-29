Минтранс требует не допустить сбоев в перевозках "Саратовских авиалиний"

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости Минтранс РФ поручил Росавиации не допустить сбоев в перевозке пассажиров Саратовских авиалиний, сообщил РИА Новости представитель ведомства.

Во вторник авиакомпания "Саратовские авиалинии" объявила об отмене с 30 мая всех рейсов, поскольку не получила от Росавиации официальных сообщений о дальнейшей судьбе компании.

"Министерство транспорта РФ поручило Росавиации возобновить работу оперативного штаба по недопущению сбоев перевозки пассажиров, купивших билеты на рейсы АО "Саратовские авиалинии", — сообщил представитель.

Росавиация проработает с авиаперевозчиками маршрутную сеть "Саратовских авиалиний", с целью ее поддержания и определения ответственных за перевозку пассажиров на конкретных маршрутах. Будет проведена оценка финансовых возможностей "Саратовских авиалиний" по возврату денежных средств пассажирам, добровольно отказавшимся от перевозки по ранее купленным билетам, а также выплатам заработной платы персоналу "Саратовских авиалиний".

Минтранс поручил агентству оценить возможности использования существующей меры господдержки и представить предложения по использованию зарезервированных средств внебюджетных источников.

Росавиация откроет "горячую линию" для ответов на обращения пассажиров и оперативного решения связанных с этим вопросов.