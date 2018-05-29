Липецкая область подпишет меморандум о сотрудничестве с землей Гессен

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Липецкая область планирует подписать меморандум о развитии двустороннего сотрудничества между Гессенским агентством торговли и инвестиций и Корпорацией развития Липецкой области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

Инвестиционный форум "Инвестиции и кластеры — синергия развития Липецкой области" проходит 29 мая во Франкфурте-на-Майне с целью ознакомления европейских компаний с инвестиционным, экономическим и промышленно-инновационным потенциалом региона. Представители бизнес-сообщества Европы узнают о существующих в области инвестиционных площадках для размещения производств, а также о тех преимуществах, которые регион готов предоставить иностранным инвесторам.

"В ближайшее время будет рассмотрен вопрос о подписании меморандума о развитии двустороннего сотрудничества между Гессенским агентством торговли и инвестиций и Корпорацией развития Липецкой области. Сегодня также состоится встреча с руководством "Дойче Банка" и будет проведен "Региональный инвестиционный бизнес-форум", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что накануне во Франкфурте-на-Майне состоялась встреча липецкой делегации с главным управляющим по инвестиционным услугам Гессенского агентства торговли и инвестиций. Оливер Байлем. На встрече обсуждались вопросы привлечения немецких инвестиций в Липецкую область, передача опыта работы агентства с потенциальными инвесторами.

По данным пресс-службы, Германия на протяжении нескольких лет входит в число крупнейших торгово-экономических партнеров Липецкой области. В 2017 году внешнеторговый оборот региона с Германией вырос на 15% по сравнению с 2016 годом. Этому немало способствовали взаимные визиты немецких и российских предпринимателей. Всего с начала года регион посетили представители более 30 иностранных компаний из Западной Европы, США и Азии. В качестве площадок для локализации производств наибольший интерес у инвесторов вызывают федеральная ОЭЗ ППТ "Липецк", 10 региональных ОЭЗ и частные технопарки.

"Липецкая область имеет давние и прочные связи с немецкими бизнес-партнерами За последние годы стартовали или были серьезно расширены крупные инвестиционные проекты с участием немецкого капитала, которые разместили свои заводы на территории федеральной ОЭЗ "Липецк". Представлен немецкий бизнес и в особых экономических зонах регионального уровня. Такое взаимодействие дает возможность развития и укрепления двусторонних связей", — сказал РИА Новости глава региона Олег Королев.

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