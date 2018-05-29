Татарстан выиграл 900 миллионов рублей на благоустройство малых городов

КАЗАНЬ, 29 мая — РИА Новости. Татарстан выиграл 14 грантов на 920 миллионов рублей на всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, сообщает министерство строительства, архитектуры и ЖКХ республики.

"Татарстан выиграл 14 грантов из 80 возможных для реализации проектов благоустройства в исторических поселениях и малых городах республики. По итогам награждения победителей, общая сумма федерального финансирования на реализацию татарстанских проектов составила 920 миллионов рублей", — говорится в сообщении.

По 50 миллионов рублей будет выделено из федерального бюджета победителям номинации "Исторические поселения" — концепции развития площади имени Ленина в Елабуге и проекту благоустройства территории "Святого ключа" и сельского озера в Билярске.

В номинации "Малые города" с количеством жителей до 10 тысяч человек гранты по 30 миллионов рублей получили проекты благоустройства площади по улице Пионерская в Болгаре и набережной реки Кама в Лаишево. Среди малых городов с количеством жителей от 10 до 20 тысяч человек победителями и обладателями грантов по 55 миллионов рублей стали набережная реки Мензеля в Мензелинске, городской пруд в Тетюшах, парк "Орешник" в Агрызе и гостиный двор братьев Комаровых в Кукморе. По 80 миллионов рублей получат проекты благоустройства улицы Карла Маркса в Нурлате, парка "Нефтьче" в Бавлах и улицы Сююмбике в Азнакаево в категории "Малые города" с количеством жителей от 20 до 50 тысяч человек.

Самые крупные гранты – по 100 миллионов рублей – в номинации "Малые города" с количеством жителей от 50 до 100 тысяч человек из федерального бюджета получили проект активации городского центра города Бугульма, парк культуры и отдыха имени Горького в Лениногорске, бульвар по улице Карла Маркса в Чистополе.

Изначально на конкурс было подано 455 заявок из 82 регионов России. К третьему этапу конкурса – публичной защите – были допущены 198 заявок от 66 субъектов РФ. По результатам защиты федеральная комиссия отобрала 80 лучших проектов-победителей (60 из них будут реализованы в малых городах и 20 – в исторических поселениях). Общий грантовый фонд конкурса составил 5 миллиардов рублей.

Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды ориентирован на города с населением до 100 тысяч человек и исторические поселения федерального, регионального значения, за исключением административных центров и городов федерального значения. Целью конкурса является поддержка проектов по созданию привлекательных городских пространств, способствующих повышению качества жизни, привлечению в город посетителей, развитию индустрии услуг. В случае исторических поселений это означает использование имеющегося потенциала сохранившихся планировочных решений исторической части города, уникальных объектов наследия, характерной средовой застройки и привлекательных ландшафтов.

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